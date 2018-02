Haber: Semih Baykal

Bolu Barosu Çocuk Hakları Komisyonu, sosyal medya hesaplarında yaptıkları paylaşımda ülkemizde son zamanlarda yaşanan cinsel istismar olaylarını açıklayarak şunları söyledi; “ * Adana'da bir sokak düğününde 3 yaşındaki çocuğu istismar eden Sedat Keser. * Antalya'da 4.5 yaşındaki kızını 1,5 sene boyunca istismar eden baba. * Ağrı'da kaldığı Kuran Kursunda Kuran hocasının istismarına uğrayan 9 yaşındaki çocuk. * Kınalıada'da 1.5 yıl boyunca istismara maruz kalan üç küçük kız çocuğu.. * Karaman'da öğretmenlerinin cinsel istismarına uğrayan onlarca erkek çocuğu.. * İzmir'de 6 kız çocuğunu yıllarca istismar eden okul müdürü. * Zonguldak'ta 11 ve 14 yaşlarındaki kızlarını istismar eden 11 şahısa ve sapıklığa göz yuman anne. Ve daha niceleri.. Yüzlerce binlerce dünyanın en pis halini görmek zorunda bırakılan mağdur çocuk. Yaşanmış her vaka küçüğün cinayetidir, istismarı değil. İstismara maruz kalan her çocuk, büyüyemeden ölür. Sesini çıkarmadığın her haksızlık, başka çocuklara zarar verir. Çocuk korkar, çocuk susar. Biz korkan, susan, kimi zaman susmak zorunda bırakılan çocukların sesiyiz, sesi olmak zorundayız, zorundasınız. Çocukluğunu kaybetmeden büyüyebilen bir nesil yetiştirmek bizlerin elinde. Bilinçlenin, bilinçlendirin.”