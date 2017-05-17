Haber: Esra Öztürk

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Yeniçağa Yaşar Çelik Meslek Yüksekokulu mezuniyet töreni yüksekokul binası bahçesinde gerçekleştirildi. Program Yaşar Çelik Vakfı'nın misafirlere yemek ikramında bulunması ile başladı. Yemeğin ardından düzenlenen törene Yeniçağa'ya büyük katkıları olan ve yüksekokulu yaptıran örnek iş adamı Yaşar Çelik, Yeniçağa Kaymakamı Mehmet Naim Akgül, Yeniçağa Belediye Başkanı Recai Çağlar, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erol Ayaz, AİBÜ Bolu Meslek Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Hasan Lök, Yaşar Çelik Vakfı Başkanı Ahmet Kızıltan, CHP Yeniçağa İlçe Başkanı Birol Gürel, Türk Kızılayı Yeniçağa Şube Başkanı Tevfik Ay, AK Parti Yeniçağa İlçe Başkanı Uğur Şahin, Bolu Çimento yetkilileri, çok sayıda akademisyen, öğrenciler ve aileleri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan tören, AİBÜ Öğrenci Konseyi Yaşar Çelik MYO öğrenci temsilcisi ve okul birincisi öğrencilerin açılış konuşmasıyla devam etti.

"Sizlerle birarada olmaktan mutluyum"

Öğrencilerin konuşmalarının ardından kürsüye gelen Yeniçağa'ya büyük katkıları olmuş örnek iş adamı hayırsever Yaşar Çelik, törene katılan herkese teşekkür ederken, yüksekokulun kuruluşundan bugüne kadar olan zaman diliminden duyduğu mutluluğu ifade etti. Yaşar Çelik konuşmasında ayrıca, "Rektörlüğümüzün göstermiş olduğu ilgi ve yerine getirdiği işler ile yaşadığım 7 yıllık mutluluk beni bahtiyar ediyor. Mezuniyet törenine katılarak sevincinize ortak olduğum için mutluyum. İnşallah gelecek yıllarda, burada yapacağımız yurt binası dolayısıyla tekrar bir araya geliriz. Yüksekokulumuzun bugünlere gelmesinde katkıları bulunan başta akademisyenlerimiz olmak üzere, öğrencilerimize ve velilerine hoşgeldiniz der, sevgiler ve saygılar sunarım. Aranızda olmaktan, sizleri böyle sevinçli görmekten ve burada olmanızdan dolayı mutluluk duyuyorum. Mezun olan tüm öğrencilerimizi kutluyor ve başarılar diliyorum" dedi. Yaşar Çelik konuşmasının ardından, protokol üyeleri, öğrenciler ve aileler tarafından dakikalarca ayakta alkışlandı.

"Gereksiz bir korkuya kapılmayın"

Yaşar Çelik'in konuşmasının ardından kürsüye gelen AİBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erol Ayaz, konuşmasında mezun olan öğrencilere hitaben, "Bu güzel günde gençler kendi programları ile haşır neşir olsunlar, bu mutlu günlerinde gönüllerince eğlensinler istiyoruz. Ancak gençlerimize de bir takım tavsiyelerimiz var. Mezuniyet törenlerinde 26 yıl önceki kendi mezuniyetimi hatırlıyorum. O gün üç duyguyu bir arada yaşamıştık. Gençler de şu an bu üç duyguyu yaşıyorlar. Bunlardan ilki sevinç, yoğun bir şekilde mezun olmanın sevincini yaşıyorlar. Diğeri hüzün, çünkü iki yıllık eğitim sonucunda arkadaşlarından ayrılacaklar. Belki de birçoğu ile bir daha görüşemeyecekler. Bir diğeri ise korku, gençlerimizin büyük çoğunluğunda ve velilerde 'Aceba bundan sonra ne olacak?' korkusu var. Ben gençlere bir müjdeyi vermek istiyorum. 2 yıllık üniversite mezunlarına genelde patika yol açarlar. O yolu süslemek öğrencinin becerisine kalmıştır. Piyasanın büyük bir kısmının ara elemana, teknik elemana ihtiyacı var. Kendinizi kanıtladığınız sürece piyasanın size ihtiyacı var. Bu açıdan gereksiz bir korkuya kapılmayın. Bugünkü mutluluğunuzu doya doya yaşayın. Siz değerli gençlere gelecek hayatlarında mutluluk ve başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

"Yeniçağa'yı unutmayın"

Öğrencilere olan yakınlığı, samimiyeti ve hoşsohbetiyle öğrencilerin sevgisini kazanan ve bu davranışı ile herkesin takdir ettiği Yeniçağa Belediye Başkanı Recai Çağlar ise konuşmasına, çok sevdiği öğrencileri yetiştiren ailelere teşekkür ederek başladı. Başkan Çağlar konuşmasında şunları söyledi: "Bazı insanların imkanları olduğu halde dünyadan sessizce gelip geçerler. Birileri de Yaşar Amcamız gibi yaşadığı memleketine, beldesine damga vurur, kalplerde sevgi tomurcuğu açtırır ve buradan mezun olan binlerce gencin, binlerce insanın gönlünde taht kurar. Saygıdeğer Yaşar Amcamız, Allah sizden razı olsun. Yeniçağa Belediye Başkanı olarak bizleri böyle yeni insanlarla tanıştırdığınız için, yapmış olduğunuz bu eserlerden dolayı size teşekkür ediyorum.

Beni belediyede hiçbir zaman yalnız bırakmayan, benim stresimi alan, neşelendiren sevgili öğrenci kardeşlerim, çocuklarım, evlatlarım... Sizlere de merhaba diyorum. Cenab-ı Allah bugünleri bizlere gösterdi ve sizler mezun oldunuz. Mezun olamayan arkadaşların bizden talepleri var. Diyorlar ki: 'Başkanım burada sosyal imkan yok, sosyal imkan sağlayın. Bize kafeler yapın.' Allah nasip ederse bu sene kafeyi yapacağız ve sizler için açacağız. Bolu'ya rahat gidip gelebilmek için ulaşım indirimi istemiştiniz. Arkadaşlarla görüştüm, hesaplamaları yapıyorlar. İnşallah o indirimi de sizler için sağlayacağız. Beni yapacağınız pikniğe davet etmediniz ama ben yine de geleceğim sizlerle beraber olacağım." Konuşması sık sık öğrencilerin alkışlarıyla kesilen Başkan Recai Çağlar sözlerini, "Bizlerin de sizlerden talepleri var. Gençler lütfen Yeniçağa'yı unutmayın, Yeniçağa'nın güzelliklerini gittiğiniz her yerde anlatın, bizleri unutmayın. Cenab-ı Allah sizlere mutlu, sağlıklı, huzurlu ömürler nasip etsin. Yaşamınızda başarıdan başarıya koşun. Sizlerle gurur duyacağımız işlere imza atın" diyerek tamamladı.

"Bu eser onlarındır"

Başkan Çağlar'ın ardından konuşmasını yapmak üzere kürsüye gelen Yeniçağa İlçe Kaymakamı 30 yaşındaki Mehmet Naim Akgül, konuşmasında öğrencileri gördüğünde aklına kendi mezuniyet töreninin geldiğini belirterek, "Dokuz Eylül Üniversitesi'nden 2010 yılında mezun olurken, son dersimize gelen hocam bir konuşma yapmıştı. 'Arkadaşlar buradaki saatleriniz artık sayılı. Oturduğunuz sıralar sizler için en büyük kalkandı. Artık bir yere gittiğinizde pazarlığa başlarken, ağabey ben öğrenciyim, diyemeyeceksiniz. Onun haricinde sinemaya giderken ayrıca bir bilet alıp kız arkadaşınıza armağan edemeyeceksiniz' demişti. Yaş olarak sizlere en yakın olan benim burada. Şimdi bu güzel şeyleri hatırlayınca tabi haliyle, sizlerin karşısında bunu anlatmak beni ayrı bir mutlu etti. Bizim kültürümüzde kaftan ve cüppe giyme kültürü ayrı bir önem taşıyor. Kişi ehil olduğu zaman, artık ceketini, kaftanını giymeye hak kazanmış demektir. Saygıdeğer aileleriniz sizlerin burada bulunmanızın en büyük sebebidir, bu eser onlarındır" dedi.

"Başarı her daim sizinle olsun"

Başarılı genç Kaymakam Akgül, konuşmasının sonunda mezun öğrencilere Yeniçağa'yı, okulunuzu ve bizleri unutmayın diyerek, "Hayatta zorluklarla karşılaşacaksınız. Bu zorluklar hiçbir zaman sizi yıldırmasın. Bu zorluklar ile birlikte siz yoğrulacaksınız ve daha da güçleneceksiniz. Benim dileğim şudur ki attığınız kepler gibi sıkıntılarınız da olabildiğine uzağa gitsin. Yüzünüzdeki o gülümseme olabildiğince hayatınızın her anında sizinle olsun. Başarı her daim sizinle olsun, yolunuz açık olsun" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından yüksekokula yapmış oldukları katkılardan dolayı Rektör Yardımcısı Erol Ayaz tarafından hayırsever iş adamı Yaşar Çelik'e, Yeniçağa Kaymakamı Mehmet Naim Akgül tarafından Bolu Çimento A.Ş. Genel Müdürü Yıldıray Yıldız'a, Belediye Başkanı Recai Çağlar tarafından Bolu Çimento yetkilisi İsmail Cennetoğlu'na ve AİBÜ Bolu MYO Müdürü Hasan Lök tarafından Bolu Çimento yetkilisi Köksal Aygün'e teşekkür plaketleri verildi. Mezun olan öğrencilere de diplomaları protokol üyeleri tarafından verilirken, öğrenciler aileleri ve akademisyenler bol bol hatıra fotoğrafı çektirerek bu özel günü ölümsüzleştirdi. Tören öğrencilerin kep atması ile son buldu.

Yeniçağalılardan vefasızlık

Mezuniyet töreni için belediye başkanlığınca, her gün anonslar yapılarak otobüs kaldırılacağı bildirilmesine rağmen törene Yeniçağalılar'ın ilgisiz kalması ise gözlerden kaçmadı. Hayırsever iş adamı Yaşar Çelik'in Yeniçağa için yaptığı eserlerden olan yüksekokulun bu önemli gününde ilçe halkının törene ilgisiz kalması katılanlar tarafından tepkiyle karşılandı.