Yaşar Çelik ve Şair Dertli için dua ettiler

Haber: Aysun Beykoz

Yeniçağa Kaymakamı Musa Ayyıldız, Yeniçağa Belediye Başkanı Recayi Çağlar, Bolu İl Sağlık Müdürü Yrd. Doç. Dr. Muhammed Emin Demirkol, Destek Hizmetleri Başkanı Dr. Mehmet Balcı, Başkan Yardımcısı Zeynep Baysal, Yeniçağa Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Esra Yasemin Memiş, Hastane Müdürü Soner Vergül'ün bulunduğu heyet Yaşar Çelik Şair Dertli Anıt Mezarına bir ziyaret gerçekleştirdiler.

Yeniçağa protokolü tarafından ilimizin merhum hayırsever işadamı Yaşar Çelik ve memleketimizin büyük mütefekkiri Şair Dertlinin kabrinde dualar okundu. Eski Belediye Başkanı ve aynı zamanda Yaşar Çelik Vakfı Başkanı Ahmet Kızıltan, Dertli ve Yaşar Çelik'in bölgeye ve ilçeye kattığı değerler hakkında bilgiler verdi. Hayırsever Yaşar Çelik'in izinden giden vakfın her türlü hizmetlerinin yanlarında olacaklarını bildiren heyete Başkan Kızıltan, Yaşar Çelik Vakfı adına ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti.