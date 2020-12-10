Yaşar Çelik’in eşi vefat etti

Haber: Erdal Tanrıverdi

Toprağa veridi

Dün Adapazarı Adliye Köyü’ndeki aile mezarlığına getirilen Şermin Çelik’in naaşı, kılınan cenaze namazının ardından burada toprağa verildi. Yakın çevresi ve akrabalarının katıldığı cenaze töreninde korona virüs tedbirlerine uyularak, Çelik’i son yolculuğuna uğurladılar.

Ömer Sayın’dan Taziye Mesajı

Aile dostları Şermin Çelik’in vefatı sonrası sosyal medya hesabından bir açıklama yapan AKP eski İl Başkanı Ömer Sayın “Merhum ve mağfur Yaşar Çelik’in eşi bende ve çocuklarımda çok emeği ve Hakkı olan Şermin Çelik’in vefatını teessürle öğrendim. Onlara Cenab-ı Allah’tan rahmet sevenlerine başsağlığı diliyorum. Hüküm Allah’ındır ve bakî olan yalnızca o dur” dedi.