Haber: Ceylan Beykoz

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Yaşar Çelik Meslek Yüksekokulu mezuniyet törenine katılarak bir konuşma yapan hayırsever iş adamı Yaşar Çelik, gelecek yıllarda bir yurt yapacakları müjdesini verdi. Konuşmasından sonra yurt yapımının ne zaman başlayacağına ilişkin soruları cevaplayan Yaşar Çelik, Belediye Başkanının yer tahsis etmesi durumunda yurt inşaatını hemen başlatabileceklerini ancak bu konuda bir gelişme olmadığını söyledi. Yaşar Çelik'in bu sözlerine Yeniçağa Belediye Başkanı Recai Çağlar anında karşılık vererek yer tahsisinin hemen yapılması için ilgili birimlere talimat verdiğini ve yurt inşaatına hemen başlayabileceklerini hayırsever Yaşar Çelik'e belirtti.