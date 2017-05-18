Haber: BMA

İl Genel Meclis Başkanı Yaşar Yüceer 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajında, İstiklal mücadelesinin meşalesinin tutuşturulduğu 19 Mayıs gününde, milletin kaderinin yeniden şekillendiğini, parlak bir umut ışığı doğduğunu ifade ederek, “Geleceği Türk gençliği aydınlatacak ve gelecek gençliğin ellerinde yükselecektir. Gençlerimizin atacakları doğru ve kararlı adımlarıyla Türkiye’yi geleceğe taşıyacağına yürekten inanıyoruz” dedi.

Yüceer, yazılı olarak yayımladığı mesajında ayrıca şu ifadeleri kullandı: “Tarihimizin en önemli dönüm noktalarından biri olan 19 Mayıs 1919, Türk Milletinin bağımsızlık ve özgürlük umutlarının inanca dönüştüğü, ulusal değerlerin yeşerdiği, Kurtuluş ateşinin yakıldığı, bağımsızlığa, aydınlığa ve geleceğe olan inancın adı olmuştur. İstiklal mücadelemizin sembol günü olan bu günün, istikbalimizin sembolü olan gençlerimize armağan edilmesi de son derece anlamlıdır. Üreten, yeniliklere imza atan, sorgulayan, araştıran, geliştiren bir gençlik Türkiye’yi daha güzel günlere taşıyacaktır. Türk gençliği kendisine verilen bu görevi en iyi şekilde yerine getirecektir. Bu duygu ve düşüncelerle, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutluyor, tüm gençlerimizi sevgiyle selamlıyorum.”