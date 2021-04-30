Haber: C.Kutay Aykan

Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Bolu İl Başkanı Kazım Karsu 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla yaptığı açıklamasında, “Tüm eşitsizliklere, sömürüye ve salgın hastalık tehlikesine rağmen; daha yaşanabilir bir dünya düşüyle emeğini ortaya koyan, hak ettikleri koşullarda işbaşı yapıp alın teri dökmek için sabırsızlanan tüm emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyorum. Çalışma koşullarının iyileştirildiği, emeğin karşılığının alındığı, gelir dağılımında adaletin sağlandığı, iş cinayetlerinin son bulduğu, istihdamın arttırılıp işsizliğin çözüldüğü, üretimden ve üretenden yana bir Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz. Sağlıklı günlerde 1 Mayısları meydanlarda coşkuyla kutlayacağız. Yaşasın 1 Mayıs” ifadelerine yer verdi.