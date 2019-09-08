“Yaşasın Cumhuriyet Halk Partisi!"

Haber: Birol Ertunç

Cumhuriyet Halk Partisi Bolu il başkanı Kazım Karsu,CHP’nin 96.’ıncı kuruluş yıldönümünü yayınladığı mesajla kutladı. Karsu yayınladığı mesajında şu ifadelere yer verdi: “9 Eylül 1923 yılında Halk Fırkası olarak kurulan Cumhuriyet Halk Partisi ulusal kurtuluş savaşının ve bağımsızlık mücadelesinin öncüsü ve en büyük temsilcisidir. Cumhuriyet Halk Partisi 96 yıldır temel hak ve özgürlüklerin, hukukun ve aydınlanmanın temsilcisi olarak var olmaya; özgürlük, eşitlik, dayanışma, çoğulculuk gibi çağdaş evrensel değerlerle demokrasi mücadelesi vermeye devam etmektedir. Büyük Önderimiz Atatürk’ün ‘Bağımsızlık benim karakterimdir’ sözü, daima Partimizin başat ilkesi ve pusulası olmuştur. Adını Cumhuriyet’ten alan Cumhuriyet Halk Partisi; cumhuriyetimizin, demokrasinin, sosyal adaletin ve özgürlüklerimizin teminatıdır.”

“Büyük Atatürk’ün, devrimlerinin ve Cumhuriyetimizin yılmaz savunucusu olmaya devam edeceğiz” diyen CHP İl Başkanı Karsu mesajın ayrıca, “Cumhuriyet Halk Partisi; Atatürk’ün çizdiği yolda yürümeye, çalışmaya, üretmeye adanmış bir siyasi çizgiyle bilimsel çağdaş eğitimi, kalkınmayı, üretimi, eşit bölüşümü, milli tarım ve hayvancılığı, doğa haklarını, tüm dünya ile barış içinde bir dış politika anlayışını daima savunacak ve uygulayacak yegâne siyasi güçtür. Bizler 96 yıl önce şanlı bir kurtuluş mücadelesiyle, yedi düvele karşı kazanılmış destansı zaferlerle bağımsızlığa yürüyen aziz bir milletin evlatlarıyız. CHP, kurulduğu yıllarda nasıl bir umut ve aydınlık ışığı olmuşsa; bugün de tüm halkımızın tek umudu olmaya devam etmektedir. Büyük Önderimizin İlke ve devrimleri, dün olduğu gibi bugün de yolumuzu aydınlatmakta, özgürlük, adalet ve huzur içerisinde yaşamak isteyen dünyadaki tüm mazlum milletlere ilham vermeye devam etmektedir. Karakteri ‘Hürriyet ve İstikbal’ olan bizler, Büyük Atatürk’ün mazlumların güvencesi, adaletsizliğe uğrayanların gür sesi olarak gösterdiği çağdaş uygarlık hedefinde ilelebet yürüyeceğiz. Bu inanç ve kararlılıkla, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Büyük Önder Atatürk’ü, merhum Genel Başkanlarımız İsmet İnönü ile Bülent Ecevit’i ve tüm aziz şehitlerimizi şükran ve minnetle anıyor, 9 Eylül ruhunu bugünlere taşıyan bütün parti emekçilerimizi saygıyla selamlıyorum. Yaşasın Cumhuriyet Halk Partisi!" dedi.

ÖĞRENCİLERİ VE ÖĞRETMENLERİ UNUTMADI

CHP Bolu İl Başkanı Kazım Karsu 9 Eylül Pazartesi günü başlayacak olan 2019-2020 eğitim öğretim yılı nedeniyle de bir açıklamada bulundu. Karsu; “İlimizde öğrenim görecek olan yaklaşık 50 bin öğrenci ile 4 bine yakın öğretmenimiz yeni eğitim ve öğretim yılını en içten dileklerimle kutluyorum. Geleceğimizin ve Cumhuriyetimizin teminatı olan öğrencilerimiz başarılı olabilmesi için elimizden ne geliyorsa onu yapacağız. Yeni eğitim ve öğretim yılı, öğrencilerimize, öğretmenlerimize, velilerimize hayırlı uğurlu olsun” dedi.