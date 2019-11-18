“Yaşasın Mutfak” projesi yaygınlaştırılıyor

Haber: Aysun Beykoz

Bolu’da bir otelde gerçekleşen toplantıya Millim Eğitim Müdürü Yasin Tepe’nin yanı sıra, şube müdürleri, TEKVAR firması, Gastronomi Dernek Başkanı ve Yönetim Kurulu, otel müdürleri ile Gerede, Yeniçağa ve Mengen Aşçılık Okulları katıldı. Bolu İzzet Baysal Abant Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Ayhan Vural; “Okulumuz ekonomik olarak Türkiye’de 7. sosyal ve akademik başarı olarak Türkiye’nin ilk otelciliklerinden biri. 60 dönüm alan içerisinde olması, okulumuzun tam donanımlı bir okul olması bizim için çok büyük bir avantaj. Bu normal Avrupa birliği projelerinin yanında sosyal sorumluluk projelerimizde devam ediyor. Huzurevleri, kimsesizler yurdu, yaşlılar ile ilgili projelerimiz var ve sık sık onları ziyaret ediyoruz. Dezavantajlı gruplara yönelik projelerimiz var. Engelli dernekleriyle yakın işbirliği içerisindeyiz. Onlara bütün imkanlarımızı sunuyoruz. Bu projelerin bize en önemli ve en büyük katkılarından biride dünya kardeşliği, dünyadaki bütün ulusların turizm çatısı altında birleşmesini sağlaması. Yetiştireceğimiz nesli de dünya barışı, dünya sevgisi ve dünya huzuru içinde yetiştirmeye çalışıyoruz. Bütün programlarda, konuşmalarda şuana kadar şunu anladık, gördük ki birbirimizden bir farkımız yok. Ben çok teşekkür ediyorum. Kendi aileniz gibi burayı hissedebilirsiniz. Her konuda ben ve ekibim sizlerin yanınızdayız.” İfadelerini kullanarak tüm katılımcılara teşekkür etti.