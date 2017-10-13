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Bazen hiç alakasız bir yere bakarken veya alakasız bir konuyla ilgilenirken esas ilgilendiğim konuya dair şeyler yakaladığım çok olur. Genellikle böyle yakaladığım konuların biraz üstüne gidip düşündüğümde ortaya harika projeler çıkartabilirim. Şimdi gülerek “Delisin işte” diyeceksiniz. Ancak dünyanın en iyi bilim adamları da böyle yaparmış. Örneğin; Newton ağacın altında otururken kafasına elma düşmüş sonra adam o elmaya bakarak yerçekimini bulmuş. Yani alakasız bir yerde alakasız bir şeyi bulmuş.

Anlaşıldı, sen bir şey yakalamışsın çıkar ağzındaki baklayı, diyorsunuz değil mi? Evet, bir şey yakaladım, hemen sizinle paylaşıyorum.

Geçen gün televizyonda kanalları karıştırırken bir habere denk geldim. İzmir’de çocuklar için bir müze açılmış. Bu müzeyi gösterdiler. Müzede hareket eden dinozor robotları vardı ve 5-6 yaşlarındaki çocuklar hareket eden dinozorlar ile oynayarak onlar hakkında bilgi ediniyorlardı hatta hocalar eşliğinde arkeolojik kazı bile yaptılar “kumun içine saklanmış dinozor kemiklerini ellerindeki malzemelerle kumu temizleyip buldular.” Düşünsenize böyle bilgileri uygulayarak öğrenen 5-6 yaşlarındaki çocuklar gerekli eğitimi aldıklarında ileride iyi bir arkeolog iyi bir bilim insanı olup yaptıkları çalışmalarla dünyada ses getire bilirler. Açıkçası izlerken gidip çocuklarla oynamayı istedim. Çünkü müzedeki hocaların yaptıkları işe verdikleri eğitime bayıldım.

Sonra düşünmeye başladım. Biz bu tür işleri gayet güzel yapıyoruz. Dinozor robotlar. Simülasyonlar hatta hatırlıyor musunuz? Türkiye’de insanlara deprem anını yaşatmak için yapılmış deprem tırları, trafik kazalarında emniyet kemerinin önemini anlamamız için yapılmış kaza anını bize yaşatan simülasyon araçları bile yapılmıştı. Aynen bu müzedeki gibi simülasyonlar ile çocuklara eğitimler veriliyordu. Bir bakıma eğlenirken öğrenim yapılıyordu

Tüm bunlar bir anda gözümün önüne geldi ve kendi kendime “Acaba bu gibi uygulamalar yapıp engel sahibi insanların yaşadıklarını, günlük hayatta çektikleri zorlukları insanlara, özellikle de çocuklara, daha iyi anlatamaz mıyız?” sorusunu sordum. Bazıları biz zaten biliyoruz başımıza yeni yeni işler icat etme, diyecekler. Lütfen biz bu işi biliyoruz diyenler yaşadıkları şehrin yollarına ve kaldırımlarına yani engellenenler daha iyi yaşasın diye yapılan işlere bir baksın. Bildiğinizi iddia ettiğiniz konuda pek de bir şey bilmediğinizi göreceksiniz!

Anlattıklarımdan sonra “Peki ne yapalım engelli insanların anlatıldığı bir müze mi açalım” diye düşünebilirsiniz. Anlatmak istediğim şey tabi ki müze değil. Ancak çeşitli parkurların olduğu bir eğitim merkezi olabilir. Örneğin bu eğitim merkezini ziyaret edenler tekerlekli sandalyeye oturup tekerlekli sandalye için uygun yapılmamış parkurdan geçmeyi deneyebilir. Böylece bizlerin ne yaşadığını anlayabilirler ve bir duyarlılık kazanıp hayatları boyunca bazı şeylere dikkat edebilirler

Bu eğitim merkezindeki parkurlar engel çeşitlerine göre çoğaltılabilir. Ayrıca bunu okullar ve üniversiteler kendi bünyelerinde yapacakları çalışmalarla oluşturabilir. Öğrencilerine bu konuda yaşatarak eğitim verse daha bilinçli bir topluM haline gelir engelleri daha rahat ve çabuk kaldırabiliriz.

Bu arada geçtiğimiz pazartesi akşamı Avrupa şampiyonu olarak, bilen, bilmeyen herkese isimlerini ezberleten. İnsanların istediği takdirde bacakları ve kolları olmadan futbol oynayıp Avrupa şampiyonluğuna kadar yükselebileceğini hepimize gösteren, örnek olan, AMPUTE Milli futbol takımımızı ve takımdaki emeği gecen herkesi kutluyorum. Şunu da söylemeden geçemeyeceğim,” Arkadaşlar durmak yok şimdi sırada Dünya şampiyonluğu var. çalışmalara aynı hırs ve heyecanla devam. Bakın buraya yazıyorum biz dünya şampiyonu da olacağız…”

Yazan: Onur Ustaoğlu – Seslendiren: Eda Bayraktar - Bolu Olay Gündem gazetesi



