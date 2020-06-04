Yasaya uygun ama ya ahlaka?

Haber: N. Halid Altundal

2014 yılından bu yana Bolu Müftülüğünde Şube Müdürü olarak görev yapan Lütfi Ekici’nin 16 Mart tarihinde kovid -19 tedbirleri kapsamında camilerde ibadetin yasaklanmasının ardından ibadete kapatılan bir camiye oğlu Ebrar Can Ekici’yi vekil imam olarak görevlendirmesinin tepkilere yol açtığını gündeme getirmiştik. “Şube müdüründen skandal hareketler” başlığıyla yapmış olduğumuz haberimiz sonrası Bolu İl Müftüsü Orhan Genç konuya açıklık getirdi.

İl Müftüsü Genç konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Tüm kamu kurum ve kuruluşlarında olduğu gibi Bolu Müftülüğündeki iş/işlemler yürürlükteki mevzuat çerçevesinde kurumsal olarak yerine getirilmektedir. Bahse konu değerlendirme sınavı mer’i mevzuat çerçevesinde 25.04.2019 tarihinde Bolu Müftülüğünde yapılmıştır. Vekil İmam Hatip ve Müezzin Kayyım sınavına katılan adayların değerlendirilmesi Müftülük Sınav Kurulunca yapılmıştır. Vekâleten görevlendirmeler; yurtdışı görevlendirmesi, askerlik ve farklı kurumlara geçici görevle görevlendirilen personelin yerine yapılmaktadır. Vekil Ebrar Can Ekici de diğer adaylar gibi sınava girmiş ve sıralaması gelince Kızılağıl Köyü Çatak Mahallesine vekâleten görevlendirilmiştir. Bu itibarla; yapılan vekâleten görevlendirme, Diyanet İşleri Başkanlığımız meri mevzuatı çerçevesinde yapılmıştır. Dünya genelinde etkili olan Covid-19 nedeniyle Diyanet İşleri Başkanlığı talimatı gereği tüm camilerimizde cemaatle ibadet edilmesine ara verilmekle birlikte 5 vakit esasına göre görevliler camileri açık tutmuş ve camiye gelen cemaat ferdi olarak namazını kılmıştır.”