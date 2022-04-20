Yaşayan Ayakkabı Müzesi büyüyor



Haber. Erdal Tanrıverdi

246,5 santimetre boyu ile dünyanın en uzun insanı rekoru Guinness Rekorlar Kitabının 2010 baskısında yer alan Dünyanın en uzun insanı Sultan Kösen’in Yaşayan Ayakkabı Müzesinde sergilenen özel yapım 60 numara ayakkabılarından sonra, 2021 yılında Guinness Rekorlar Kitabına 215,16 santimetre boyuyla giren Rumeysa Gelgi’nin de Müze için yolladığı 51 numara ayakkabıları eklendi.

Gerede’ye gönderilen Rumeysa Gelgi’nin ayakkabıları da Müze’ye dahil edildi. 150’den fazla ünlü ismin ayakkabısının sergilendiği “Yaşayan Ayakkabı Müzesi” büyük ilgi görmeye devam ediyor. Abant İzzet Baysal Üniversitesi (AİBÜ) Gerede Meslek Yüksekokulu’nda 2012 yılında kurulan müze, her geçen gün büyümeye devam ediyor.

Müzede birçok iş adamı, yazar, sporcu, sanatçı ve devlet adamının ayakkabısı sergileniyor. “Çarşamba” ya da “külhanbeyi ayakkabısı” olarak bilinen 17 numara ayakkabı da müzede yer alıyor.

Müze hakkında bilgi veren Bölüm Başkanı Doç. Dr. Nurettin Akçakale, müzede sergilemek için tanınmış sanayici, iş adamı, yazar, sporcu, devlet adamı ve sanatçılardan birer çift ayakkabı ve yazı istediklerini anlattı. Şu an müzede 150 çiftin üzerinde ayakkabı olduğunu söyleyen Akçakale, “Neşe Karaböcek, rahmetli Ahmet Kaya, rahmetli Berkant, şarkıcı Nilüfer, oyuncu ve sunucu Kenan Işık, milli basketbolcumuz Hidayet Türkoğlu, ünlü futbolcu Milan Baros, eski mili kalecimiz Rüştü Rençber gibi tanınan pek çok insanın ayakkabıları müzemizde sergileniyor” diye konuştu.

222 numara ayakkabı

Nurettin Akçakale, oluşturdukları müzede ilginç ayakkabıların da yer aldığını belirterek, boyu yaklaşık 1,5 metre olan 222 numaralı bir ayakkabının da bu müzede bulunduğunu dile getirdi.

“Çarşamba” ya da “külhanbeyi ayakkabısı” olarak bilinen 17 numara ayakkabıların da müzede olduğunu anlatan Akçakale, “Yine dünyanın en uzun insanı, unvanlarına sahip olan Sultan Kösen’in 60 numara ayakkabısı da müzemizde bulunuyor. Bunların yanı sıra ilk Türk NBA oyuncusu Hidayet Türkoğlu’nun ayakkabıları da bu müzede.” ifadesini kullandı. İlerleyen yıllarda sergiledikleri ayakkabı sayısının bin 500’e ulaşması hedefleniyor.