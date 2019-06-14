Yaşı daha 19 ama yaptığına bakın

Haber: C. Kutay AYKAN

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri E-5 Karayolu üzerinde yol uygulaması yaparken şüphe üzerine durdukları bir araç içerisinde arama yaptı. Sürücü Erkan A. tarafından aracın çeşitli bölmelerine saklanan 40 adet uyuşturucu hap bulundu.

Göz altına alınan Erkan A., Doğu İllerinden aldığı uyuşturucu hapları Bolu’daki gençlere satmak istediği iddia edilirken, uyuşturucu taciri 19 yaşındaki zanlı; ‘Uyuşturucu ticareti yapmak’ suçundan Savcılığa sevk edildi.

Güncelleme Tarihi: 14 Haziran 2019, 13:19