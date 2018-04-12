Haber: BMA

Özel Fatma Hatun Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Yüksel Navruz tarafından ameliyat edilen 81 yaşında ki Necati Şanlı, yaklaşık bir buçuk ay önce geçirdiği operasyonun ardından ağrılarından kurtuldu.

Hastası kontrole geldiğinde konuşan Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Yüksel Navruz;”Necati Amcamızın omuriliğinde kayma vardı, kemiklerinde omurilik kanalında daralması vardı. Bacaklarında güçsüzlükleri vardı. Yürüme bozukluğu, ayakların birbirine dolanma şeklinde şikayetleri oluyordu. Dar olan kemikleri temizledik. Omurgaları titanyum vidalarla sabitledik. Sinirlerini rahatlattık. Şimdi artık fizik tedavi ile güçlendirme dönemindeyiz. Yavaş yavaş kol değnekleri olamadan da yürüteceğiz.” İfadelerini kullandı.

“Ameliyatınızı, Tedavinizi Olun Diye Ben Tavsiye Ediyorum”

Sağlığına kavuşan Necati Şanlı, kendisini iyi hissettiğini belirterek, “Yürüyemiyordum, bacağımın bir tanesi tamamen uyuşmuştu hiç hareket edemiyordum. Durumum pek iç acıcı değildi. Şimdi ise Allah’a şükür yürümeye başladım. Ağrılarım dindi. Çok memnunum. Doktorumuzdan Allah razı olsun. Yaşım ileri diye ameliyattan hiç korkmasınlar. Hatta ameliyatınızı, tedavinizi olun diye ben tavsiye ediyorum.” dedi.