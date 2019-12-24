Yasin Tepe’den Öğrencilere Sürpriz

Haber: Ceylan Beykoz

Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, okul pansiyonunda kalan öğrencilerle buluştu. Yasin Tepe tarafından pansiyonda kalan öğrencilere akşam vakti çiğ köfteli etkinlik sürprizi yapıldı. Adıyamanlı olan ve uzun yıllar Gaziantep’te yaşayan Yasin Tepe, öğrencilere türkü söyledi, elleriyle çiğ köfte yoğurdu ve ikram etti. Öğrenciler Tepe’nin ikram ettiği çiğ köfteleri beğeniyle yerken söylenen türkülere ilgiyle eşlik etti. Ailelerinden uzak olan çocuklar kendi evlerindeymiş gibi bir gece geçirerek doyasıya eğlendi. Etkinlikte Peyami Safa’nın Fatih Harbiye eseri de Milli Eğitim Müdürü ve öğrenciler tarafından tahlil edildi. Etkinlik Yasin Tepe ve öğrenciler arasındaki neşeli sohbetle devam ederek hatıra fotoğrafı çekilmesiyle son buldu.