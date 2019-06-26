Yaşına dua et dede!

Haber: C. Kutay AYKAN

Kıbrısçık ilçesinde 22 yaşındaki İ.C. isimli zihinsel özürlü genç kıza; “Nitelikli cinsel saldırı” suçundan tutuksuz yargılanan 70 yaşındaki Selim İ., üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek; “Olay günü benim küçükbaş hayvanlarım kayboldu. Öğleden sonra bende onları aramaya gittim. Komşumuz İ.C.’de evlerinin önünde oturuyordu. Bana kızımın eve gelip gelmediğini sordu. Ondan başka hiçbir yakınlığım ve konuşmuşluğum olmadı. Kolunu ben ısırmadım. Ben yıllardır dişsizim. Dişliğim olmasına rağmen alışamadığım için de kullanmıyorum. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum” demişti.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünde görevli bir psikolog tarafından güçlükle de olsa ifade veren mağdur zihinsel özürlü kız İ.C.’de, 70 yaşındaki dedenin kendisini soyduğunu ve iç çamaşırlarını çıkarttığını belirterek; “Sabah saatlerinde komşu dede evimizin karşısına gelip bir taşın üstüne oturup elleriyle sürekli olarak bana hep gel gel işareti yaptı. Bende gitmedim. Cuma namazı sonrası ise evimizin bahçesine girip önce benim ağzımı kapattı, sonrada üstümdekilerini ve iç çamaşırlarımı çıkarttı. Kolumu da ısırarak canımı açıttı. Sonra da komşumuz Satı teyze bu olayları gördü. Satı teyze bağırınca komşumuz olan dede beni bırakıp kaçtı” diye ifade de bulunmuştu.

Mahkemede şahitlik yapan Satı Bilgin’de; “Olay günü ben olay yerinden geçerken genç kızın altının çıplak olduğunu ve Selim İ.’nin genç kızın arkasında olduğunu, kızında yere doğru eğik olduğunu gördüm ve hemen bağırmaya başladım. Selim kaçtı, kız da üzerini toplayarak evine gitti” şeklinde konuştu.

Mahkeme heyeti, tutuksuz yargılanan ve duruşmaya katılmayan 70 yaşındaki dede İsmail İ. Hakkında karar verdi. Heyet önce sanığı 12 yıl hapis cezasıyla cezalandırdı, daha sonra bu eylemi engelli bir kıza yönelik işlediği gerekçesiyle cezayı 18 yıla çıkarttı. Bu cezada teşebbüs aşamasında kaldığından ceza 11 yıl 3 aya düşürüldü ve neticeden sanık 9 yıl 4 ay 15 güne düşürüldü. Sanığın 70 yaşında olmasından dolayı cezaevine gönderilemedi.