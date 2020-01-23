Yaşından başından utan

Haber: C. Kutay Aykan

Yaklaşık bir yıl önce cici taksi alt geçidinde 15 yaşındaki erkek çocuğu olan H.V’nin önce yanaklarını sonra boynunu öptükten sonra elle cinsel istismarda bulunan 79 yaşındaki A.D.’nin yargılanması tamamlandı. A.D. savunmasında önce öğretim görevlisi olduğunu söyledi. Mahkeme başkanı durumu fark edince sanık bu seferde diş teknisyeni olduğunu belirtti. Ayrıca yine sanık bu seferde 4 yıllık diş hekimliği fakültesini bitirdiğini söyleyince, devreye Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı girdi ve sanık bu seferde 2 yıllık okulu bitirdiğini söyleyince, sinirler gerildi. Sanığın yalanlarının ardı kesilmedi ve A.D.’nin sahte diplomayla kaçak olarak diş doktorluğu yaptığı bundan dolayı da ceza aldığı da ortaya çıktı.

Mahkemede üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyen 3 çocuk babası A.D., “Ben H.V.’yi evladım gibi seviyorum. Kesinlikle cinsel istismarda bulunmadım. O Benim torunum gibi, sevgimden onu kucaklayıp öptüm. Kötü bir niyetim yoktu. Baba şefkati gösterdim. Beraatimi istiyorum” dedi.

Mağdur olan H.V.’de, “Ben onu amcam gibi görüyordum. Ama, sürekli olarak elleriyle beni hep taciz etti. Cep numaramdan sürekli olarak beni evine davet ediyordu. Bu olaydan çok rahatsız oldum ve durumu aileme anlattım. Kendisinden şikayetçiyim” diyerek savunmasını yaptı.

Mahkeme heyeti, cinsel istismardan değil, sarkıntılık suçunun işlendiğine karar vererek 79 yaşındaki sanığı 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.