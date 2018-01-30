Haber: Semih Baykal

İlimiz Aktaş Mahallesinde önceki günlerde 3 farklı markette hırsızlık yapıldığı ihbarını alan Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsız Büro Amirliği ekipleri hemen harekete geçti. Olay yerinde inceleme yapan ve marketlerin güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, 15 yaşındaki S.Ç.’nin hırsızlık yaptığını tespit etti. Ekipler S.Ç.’yi kısa sürede yakalayarak Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti. S.Ç.’nin emniyetti işlemleri devam ediyor. S.Ç.’nin hırsızlık suçundan yaklaşık 100’ün üzerinde dosyasının bulunduğu öğrenildi. Öte yandan Hırsızlık Amirliği ekipleri, S.Ç.’nin olayları gerçekleştirirken bir ortağının olduğunu da tespit ederek, yakalamak için çalışma başlattı.