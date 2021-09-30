Yaşından hiç mi utanmadın!

Haber: C. Kutay Aykan

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde; “Gece vakti yağmalama, tehditle para isteme, konut dokunulmazlığını ihlal” suçlarından tutuksuz yargılanan 22 yaşındaki Uğur Demirgen, üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek; “Ben bu yaşlı karı-kocayı tanımam. Oğullarını tanırım. Onunla da 8 bin liralık kredi çekmiştik ve paraları yemiştik. Olay akşamı kesinlikle yaşlı ailenin evine girip, kendilerinden 100 lira talep etmedim. Bana komplo kuruyorlar. Eğer yağma yapmak isteydim, bu yaşlı aile evden sağ çıkamazlardı. Beni jandarma yakalamadı, arandığımı duyunca ben jandarmaya gittim. Ancak, olay gecesi çok alkollüydüm” diyerek savunma yaptı.

BİZİ YERE DÜŞÜRDÜ

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davaya mağdur olarak katılan 84 yaşındaki Fatma Şenocak ile Haşim Şenocak, başlarından geçen olayı şöyle anlattılar; “Olay akşamı akşam namazı kılıyorduk. Birden bire oğlumuzun odasında bir ışık gördük. Bakmaya giderken, birden bire sanık kürsüsünde bulunan bu delikanlı karşımıza çıktı. Bize ite ite yere düşürdü ve ‘Bana 100 lira vereceksiniz’ diyerek tehditler savurdu. Üzerimizde 100 lira olmadığından telefonla akrabamızı arayıp para istedik. Akrabamız gelmeye yakınken, sanık evimizden koşarak kaçtı. Kendisinden davacı ve şikayetçiyiz” derken, mahkeme başkanının, “Gözlerin iyi görüyor mu teyze”, “Sanığı tespit edebilir misin” sorusuna karşın yaşlı kadın Fatma Şenocak; “Gözlerimden yeni ameliyat oldum. Şimdi çok iyi görüyorum. Huzurunuzda bulunan sanık bize o geceyi yaşatan kişidir. Bizden zorla 100 lira isteyen kişi bu kişidir. Davacı ve şikayetçiyiz” dedi. Duruşma karar verilmek üzere 26 Ekim 2021 tarihine ertelendi.