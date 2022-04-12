Yaşları küçük, yaptıkları çok büyük

Gerede Müftülüğüne bağlı Ramazan Dede Bilgi Evinde öğrenim gören 4-6 yaş Kur’an Kursu Öğrencileri Ramazan ayı münasebetiyle kendi biriktirdikleri harçlıkları ve ailelerinin desteği ile ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırmak üzere gıda kolileri hazırladılar.

Yaşları küçük, yaptıkları çok büyük

Haber: Ceylan Beykoz

Gıda kolileri, yapılan ön araştırma sonucunda ilçemizde belirlenen ihtiyaç sahiplerine Gerede Müftülüğü personeli ve öğreticilerinin desteğiyle yine öğrenciler tarafından teslim edildi. Kendileri küçük ama yaptıkları hayrın değeri büyük olan 4-6 yaş Kur’an Kursu öğrencilerini İlçe Müftümüz Yüksel Başkan tebrik ederek:” Hayrın her türlüsü güzeldir ama küçük yaştaki evlatlarımızın bu denli duyarlı davranıp, biriktirdikleri harçlıklar ile böyle bir hayır yapmaları daha anlamlı. Kendilerine öğretmenlerine ve ailelerine çok teşekkür ederim” diyerek duygularını dile getirdi.

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