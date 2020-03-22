Haber: Volkan Yılmaz
Olay öğle saatlerinde Alpağutbey Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 51 yaşındaki Osman Yahşi hava almak için evinin 3.katındaki balkona çıktı. Tam bu sırada dengesini kaybeden 51 yaşındaki Osman Yahşi 3.kattan aşağıya düştü. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Yahşi’nin ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Yaşlı adam 3.kattan düştü
51 yaşındaki Osman Yahşi Alpağutbey mahallesindeki evinin 3.katından aşağıya düştü.
Haber: Volkan Yılmaz
YORUM EKLE