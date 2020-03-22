Yaşlı adam 3.kattan düştü

Haber: Volkan Yılmaz

Olay öğle saatlerinde Alpağutbey Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 51 yaşındaki Osman Yahşi hava almak için evinin 3.katındaki balkona çıktı. Tam bu sırada dengesini kaybeden 51 yaşındaki Osman Yahşi 3.kattan aşağıya düştü. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Yahşi’nin ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.