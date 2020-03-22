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Yaşlı adam 3.kattan düştü

51 yaşındaki Osman Yahşi Alpağutbey mahallesindeki evinin 3.katından aşağıya düştü.

Yaşlı adam 3.kattan düştü

Haber: Volkan Yılmaz 
Olay öğle saatlerinde Alpağutbey Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 51 yaşındaki Osman Yahşi hava almak için evinin 3.katındaki balkona çıktı. Tam bu sırada dengesini kaybeden 51 yaşındaki Osman Yahşi 3.kattan aşağıya düştü. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Yahşi’nin ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Volkan Yılmaz

Volkan Yılmaz

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