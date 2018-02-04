Haber: Gönül Olutürk

İlimiz Yeniçağa ilçesi Eskiçağa köyünde yaşayan kızını ziyaret etmek için Zonguldak'ın Ereğli ilçesinden gelen 68 yaşındaki İsmail Hırçın, geçtiğimiz Perşembe sabahı ilçe merkezindeki pazara gitmek için evden çıktı. Bir daha kendisinden haber alamayan yakınları durumu Jandarmaya haber verdi. Jandarma ekipleri, İsmail Hırçın'ı bulmak için çalışma başlattı. AFAD ekipleri, köylüler ve Hırçın'ın yakınları da çalışmalara destek verdi. Köy çevresindeki ormanlık alanda drone ile havadan tarama da yapıldı.

“ORMANLARI SEVER, GEZERDİ”

Arama çalışmalarına katılan Hırçın'ın oğlu Saffet Hırçın, haberi alır almaz Zonguldak’ın Ereğli ilçesinden geldiğini ifade ederek, "Biz de köylülerle yaya olarak arıyoruz. AFAD, jandarma, köylüler, eş dost, akrabalarımız arama çalışması yapıyor. Hastalığı falan yok. Sadece açık kalp ameliyatı olmuştu. Bizim korkumuz bir yerde sıkışıp kaldığı yönünde. Orman merakı vardı. Ormanları sever, gezerdi" dedi.