Yaşlı adamı sokakta bırakmadılar



Haber: Okay Özcan

Olay akşam saatlerinde Cumhuriyet Caddesi Mudurnu yazıhanelerinin önünde meydana geldi. Polis telsizinden, yaşlı bir adamın, sokakta kaldığı ve yardım talebinde bulunduğu anonsu üzerine olay yerine ilk olarak bekçiler ve Asayiş ekipleri geldi. Mudurnu’dan Bolu’ya geldiğini ve sokakta kaldığını belirten 89 yaşındaki Raşit Yılmaz, adliye de işi olduğunu ama erken geldiği için sokakta kaldığını belirterek, bekçi ve polislerden yardım istedi.

Görevli bekçi ve polisler, yaşlı amcaya yardım etmek için ellerinden gelini yaparken, yatacak yer bulma konusunda sorun yaşandı. Olayı öğrenen ve derhal müdahalede bulunan Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Rasim Özdemir, devreye girerek, yaşlı amcanın Otel 14’de kalabileceğini söylemesinin ardından, polisler ve bekçiler rahat bir nefes aldılar. Yaşlı amca ekip otosuna bindirilerek, Otel 14’e götürülerek, geceyi rahat bir şekilde geçirmenin mutluluğunu yaşanırken, yaşlı amca, görevli polis, bekçi ve Bolu Belediye Başkan yardımcısı Özdemir’e teşekkür ederek, “Sene başı geldiğinde 90 yaşıma gireceğim, bu iyiliği yaşım elverdikçe hiç unutmayacağım” dedi.