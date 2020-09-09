Yaşlı adamın Fatih Metin sevgisi

Haber: Erdal Tanrıverdi

İlimiz Mudurnu ilçesinde ziyaretlerini sürdüren AK Parti İlçe Başkanı Hüseyin Yagın ve yönetimi Karapınar Kavagı köyünde yaşayan Sabri Bölen ve eşi Sabriye Bölen’i evinde ziyaret etti. AK Parti grubunu önünde gören Bölen çifti büyük sevinç yaşadı. Evinin girişine ve evin odalarına Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin’in posterlerini asarak sevgisini duyurmak isteyen Sabri Bölen; “Fotoğrafları her gördüğümde gözyaşlarımı tutamayıp fotoğraflarını öpüyorum. Fatih Metin’i çok seviyorum ve kendisiyle görüşmek istiyorum. Allah onun ömrünü uzun etsin. Onun kadar çalışan görmedim ömrüm boyunca. Her vakitte ona dua ediyorum. İnşallah onunla bir konuşurum, kurban olduğum Allah’ım ölmeden görüştürür inşallah” dediği öğrenildi. Bölen’in bu isteği karşısında kayıtsız kalmayan İlçe Başkanı Hüseyin Yagın, Bölen’in bu isteğini yerine getireceklerini söyledi.