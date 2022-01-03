Yaşlı amcanın imdadına polisler yetişti

Haber: Uğur Balaban

Bolu’nun Karacasu Beldesindeki evinden çıkarak, bankadan para çekmek için belediye otobüsüyle merkeze gelen ve duruklarda bir anda fenalaşan Salih Demirel’in imdadına Asayiş Şubesi ekipleri koştu. Yaylı amcanın durumundan şüphelenen vatandaşların ihbarı üzerine merkez otobüs duraklarına gelen asayiş ekipleri, yaşlı amcanın zorluk çektiğini görünce hemen ekip otosuna bindirilerek, dilenmesi sağlandı.

Salih amcanın, kimsesi olmadığını ve ihtiyaçları olduğundan para çekmek zorunda olduğunu söylemesi üzerine bankaya kadar ekip otosuyla getirildi. Polislerin kolları arasında bankaya girmek istenirken, yaşlı amca kısa sürelide olsa yürümekte ve konuşmakta zorlanınca, dinlendirildikten sonra banka şubesine götürülerek, para çekmesi sağlandı.

Karacasu Beldesindeki evinde yalnız yaşadığı öğrenilen 78 yaşındaki Salih Demirel, önce İzzet Baysal Devlet Hastanesi ardından da Karacasu Beldesindeki evine yine ekip otosuyla götürüldü.