YAŞLI ÇİFT EVİNDEN OLDU

HABER:Erdal Tanrıverdi

Merkez Belkaraağaç köyü Hatipler mahallesinde yaşlı çiftin yaşadıkları müstakil 1. Kat müştemilat 2. Katı konut olarak kullanılan evin yan tarafında bulunan odunlukta akşam saatlerinde bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Yangın kısa sürede alev topuna döndü.Eve sıçrayan alevleri gören vatandaşlar korkulu anlar yaşadı.Vatandaşların ihbarı üzerine yangın yerine İtfaiye Ekipleri sevkedildi.Yangına İtfaiye ekipleri müdahale etti.İtfaiyenin uzun süren çabalarıyla yangın güçlükle kontrol altına alınırken Ev ve odunluk kullanılmaz hale geldi.Yangının çıkma sebebi İle ilgili polis soruşturma başlattı.

Güncelleme Tarihi: 26 Eylül 2020, 13:19