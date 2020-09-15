Yaşlı çiftten duyarlılık örneği

​​​​​​​İlimiz Yeniçağa ilçesinde, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan yaşlı çift, kapılarına bunu belirten yazı asarak duyarlılık örneği gösterdi.

Yaşlı çiftten duyarlılık örneği

Haber: Ceylan Beykoz

Alınan bilgiye göre, Hamzabey köyü Karabeyler Mahallesi'nde ikamet eden Fazlı Y. (70) ile eşi, Kovid-19'a yakalandı. Tedavileri evde devam eden çift, bahçe kapısına "Karantinadayız, tel örgüden içeriye girmek yasak." yazısı astı. Duyarlılık örneği sergileyen çift, çevredekilerin takdirini topladı. Fazlı Y, sağlık durumlarının iyi olduğunu söyledi. Kendilerini ziyarete gelenlerin hastalığa yakalanmaması için bahçe kapısına uyarı yazısı astıklarını belirten Fazlı Y, "Bu, kul hakkı, bunun için böyle bir uyarı yazısı asma ihtiyacı duyduk." dedi.

Volkan Yılmaz

Volkan Yılmaz

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