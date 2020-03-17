Yaşlı hastanın yardımına Ülkü Ocakları yetişti

Haber: N. Halid Altundal

İlimiz Gerede ilçesinde yatağa bağımlı yaşayan yaşlı bir vatandaşın yardımına Gerede Ülkü Ocakları yetişti. Ülkü Ocakları tarafından yaşlı hastanın hayatını kolaylaştırmak için hasta yatağı alındı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Gerede Ülkü Ocakları Başkanı Yusuf Darak, “Gerede Ülkü Ocakları olarak, yatağa bağımlı olarak yaşamak mecburiyetinde kalan yaşlı bir hastamızı sevindirmek ve hayatını kolaylaştırmak adına duyarlı vatandaşlarımızın yardımı ile hasta yatağını aldık, kurulumunu yaparak teslim ettik. Seslenişimize ses veren, el uzatan, duyarsız kalmayan, iş adamlarımızdan, öğretmenlerimizden, esnaflarımızdan, gurbetçilerimizden, işçi kardeşlerimizden ve cümle gönül dostlarımızdan Cenab-ı Allah razı olsun” dedi.

“Türk milli hayatı aile ile başlar, yaşlı, hasta bakımı ve nihayetinde devlet ile devam eder” diyen Darak açıklamasında ayrıca, “Ülkü Ocakları olarak Türk gençliğini, büyüklerimize sahip çıkmaya daha özen göstermeye, yaşlılarımızı, hastalarımızı sık sık ziyaret etmeye, ihtiyaç ve eksikliklerini gidermeye davet ediyoruz. Allah tüm hastalarımıza Şafi ismi şerifi ile şifa versin” ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 17 Mart 2020, 12:31