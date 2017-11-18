Haber Semih BAYKAL

Olay, ilimiz Tabaklar Mahallesi, Özer Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 katlı apartmanın zemin katında yalnız yaşayan ve yürüteç yardımıyla yürüyen, 60 yaşındaki Fatma Güzin Altuntaş’tan haber alamayan yakınları yaşlı kadının hayatından şüphe ederek polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri yaşlı kadının yaşadığı dairenin ziline defalarca basıp daha sonra camı tıklattı. İkisine de cevap gelmeyince kapıyı kendileri açtılar.

Kapının açılmasıyla polis ve sağlık ekiplerini karşısında gören yaşlı kadın, rahatsızlığı nedeniyle ilaç kullandığını ve bu yüzden uykusunun ağır olduğunu söyledi.

Altuntaş’ın üst komşusu ise yaşlı kadın hakkında ilginç iddialarda bulundu. Yaşlı kadının ölmediğine üzülen ‘Allah kahretsin, keşke geberseydi’ dedi.