Haber: Aysun Beykoz

Sümer Mahallesi Ahmet Baysal Bulvarı üzerinde bir apartmanın 3’üncü katında yalınız yaşayan ve hasta olan Fatma Göktaş (76) yataktan kalkamadığı için komşularından yardım istedi. Evin kapısının kapalı olduğunu ve açılmadığını gören komşuları Bolu Belediyesi İtfaiye ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen ekipler merdivenli itfaiye aracı ile evin balkonundan eve girerek kapıyı açtı. Kapının açılmasıyla birlikte eve giren sağlık ekipleri Göktaş’a ilk müdahaleyi yaptı.

Daha sonra Göktaş, sağlık ekipleri tarafından Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.