İlimiz Borazanlar Mahallesi Hürriyet Caddesi üzerinde ismi öğrenilemeyen yaşlı bir teyze karşı karşıya geçmeye çalıştı. O sırada Paşaköy istikametinden şehir merkezine gitmekten olan bir kamyonet yaşlı teyzeye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen teyze vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaşlı teyzeye ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaparken olay yerine 112 acil servis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri ambulansla yaralı teyzeyi hastaneye kaldırdı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Yaşlı teyzeye kamyonet çarptı
BAŞKANLARDAN POLİS HAFTASI MESAJLARI
Türkiye’de ilk ve tek: İnteraktif Tanıtım...
Iraklı çocuk çaldı Kore gazisi hüzünle...
Köyüme dönmek istiyorum dedi ama!
KÖY ENSTİTÜLERİNE NEDEN İHTİYAÇ DUYULDU?
Öğrencilerden Polis Merkezine ziyaret
Emniyet teşkilatı Ata’nın huzurunda
Bu habere yorum yapan ilk siz olun!