Haber: Semih Baykal

İlimiz Borazanlar Mahallesi Hürriyet Caddesi üzerinde ismi öğrenilemeyen yaşlı bir teyze karşı karşıya geçmeye çalıştı. O sırada Paşaköy istikametinden şehir merkezine gitmekten olan bir kamyonet yaşlı teyzeye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen teyze vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaşlı teyzeye ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaparken olay yerine 112 acil servis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri ambulansla yaralı teyzeyi hastaneye kaldırdı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

