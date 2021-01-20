Yaşlı vatandaşlarımız aşılandı

Haber: N. Halid Altundal

Koronavirüsle mücadele kapsamında Çin’den gelen CoronaVac aşısı, öncelikle sağlık çalışanlarına uygulandı. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunca belirlenen öncelik sırasına göre aşılamanın birinci aşamasında B grubuna geçildi. Bu kapsamda ikinci grupta yer alan huzurevleri, engelli ve koruma evlerinde kalanlar ve çalışanların aşılanmasına da başlanıldı.

İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince ilimizdeki huzurevlerinde kalan yaşlı vatandaşlarımıza aşılar yapılmaya başladı. Konuyla ilgili bilgi veren Vali Ahmet Ümit, “Sağlık Bakanlığımızın belirlediği Covid-19 aşılama programı kapsamında 6500’e yakın sağlık personelimizin aşı işlemleri sürerken, huzurevlerimizdeki 115 yaşlımız, Resmi/Özel Reh. Merkezlerindeki 18 yaş üstü 55 engellimiz ve bu kurumlardaki 190 çalışanımızın aşılanmasına da başlandı” dedi.

Öte yandan ülke genelinde Bakanlık verilerine göre toplam aşılanan kişi sayısı 1 milyon seviyesinde. Aşılamanın 1. aşamasının B. grubunun da tamamlanmasının ardından C grubundaki 65 yaş üstü vatandaşların aşılanmasına başlanacak.