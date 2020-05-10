Yaşlı vatandaşlarımız sokağa döküldü

Haber: C. Kutay Aykan

İki aydan gazla süredir koronavirüsü nedeniyle evlerinden hiç çıkamayan 65 yaş ve üstü vatandaşlarımız nihayet gün yüzü gördü. Saat 11.00 ile 15.00 arası 4 saatliğine sokağa çıkma imkanı bulunan vatandaşlarımız İzzet Baysal Caddesini doldurdu. Aylar sonra temiz bir hava alma imkanı bulduklarını belirten yaşlı vatandaşlarımız; “Bir an önce bu beter hastalığın bitmesini istiyoruz. İki aydan fazla süredir temiz bir hava alamıyorduk. Eklemlerimiz ağrımaya başladı. 4 saatlik iznimizi temiz havada geçirip, yürüyüş yapıyoruz. Bol bol güneşleniyoruz” dediler.

4 saatlik sokağa çıkma imkanı bulan vatandaşların bir çoğu pazara çıkarken, kimileri de bankamatiklerde işlem yapma imkanı buldular. Yasağın kalkmasının ilk gününde İzzet Baysal Caddesi yaşlı vatandaşların akınına uğradı. Yaşlı vatandaşlar şimdiden önümüzdeki hafta Pazar gününü sabırsızlıkla beklemeye başladılar.