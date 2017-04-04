BASIN BÜLTENİ

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun (KYK) toplumsal sorunlar konusunda duyarlı bir gençlik yetiştirmek amacıyla yürüttüğü ‘Gönülbağı’ projesi kapsamında Yaşlılar Haftası etkinlikleri gerçekleştirildi. KYK Bolu İl Müdürlüğüne bağlı Abant, Gerede, Gölköy,Köroğlu, Seyyide Nefise ve Tokadi Hayrettin yurtlarında kalan öğrenciler yaptıkları ziyaretlerde huzurevi sakinleriyle bir araya geldi.

Abant Yurdu yemekhanesindeki özel davette huzurevlerinde kalan yaklaşık 40 kişi ağırlandı. Yurtlarda kalan gençler hayat tecrübesi ve bilgelik anlamında kendilerinden daha üstün olan yaşlılardan istifade etme fırsatı buldu. “Yaşlılar başımızın tacıdır” diyen KYK’lı öğrenciler davetlileri karanfillerle karşıladı, onları türkülerle ve keyifli sohbetlerle ağırladı.

Gerede Yurdu öğrencileri ise etkinlikler kapsamında ilçede bulunan huzurevini ziyaret etti. Balonlarla süslenen huzurevi sakinlerine sağlıklı ve huzurlu bir ömür temennisi ile doğum günü pastası ikram edildi.

Gölköy Yurdu öğrencileri huzurevindekibüyüklerine çiçekler armağan etti, yüzlerde güller açtı.Köroğlu Yurdunda kalan kız öğrencilerhuzurevi ziyaretinde büyükleriyle keyifli sohbette bir araya geldi.

Tokadi Hayrettin ve Seyyide Nefise yurtlarında kalan gençler dehuzurevi ziyaretleriyle yaşlıları mutlu etmeyi başardı. KYK’da‘Gönülbağı’ adıyla gönüllerin buluştuğu etkinliklerde yüzlerden gülücükler hiç eksik olmadı.