Yaşlılar Haftasını kutladılar

Haber: BMA

Gerede Kaymakamı Cengiz Ayhan ve Belediye Başkanı Mustafa Allar, 18-24 Mart Yaşlılar Haftası nedeniyle ilçede bulunan Huzurevi’ni ziyaret ettiler. Kaymakam Ayhan ve Başkan Allar; Covid-19 tedbirleri kapsamında huzurevinde bulunan büyükleri ile kısa süreli sohbet gerçekleştirerek, Yaşlılar Haftalarını kutladılar.

“YAŞLILARIMIZ TOPLUMUN HAFIZASIDIR”

Ziyaret sonrası açıklama yapan Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar, “18-24 Mart Yaşlılar Haftası münasebetiyle, Kaymakamımız Cengiz Ayhan ile birlikte Huzurevimizde bulunan amcalarımızı ve teyzelerimizi ziyaret ederek, hayır dualarını aldık. Pandemi dönemi de gösterdi ki Avrupa’da huzurevlerinde yaşlılar kaderlerine terk edilerek ölümle baş başa bırakıldılar. Haberlerde hep beraber izledik. Bizim gelenek, göreneklerimiz, inancımız böyle bir şeye asla müsaade etmez. Devletimiz onlara daha da özenerek çok iyi ve dikkatli bir şekilde baktı. Uygulanan kısıtlamalar onları korumak içindi ve başarılı da olundu. Yaşlılarımız toplumun hafızasıdır. Yeni kuşakların tecrübe abidesidir, bereketidir. Bu vesile ile Milli ve Manevi Değerlerimizi yarınlara taşıyan geçmişimizle, geleceğimizi birbirine bağlayan kıymetli amcalarımıza ve teyzelerimize; sağlıklı uzun ömürler diliyorum” dedi.