​​​​​​​Yaşlılar için harekete geçtiler

Haber: BMA

65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlar için sokağa çıkma yasağı gelmesinin ardından Seben Belediyesi harekete geçti. Belediye tarafından hayata geçirilen “Sen Evde Kal, Biz Alalım” projesi ile sokağa çıkamayacak olan vatandaşların ihtiyaçlarını alıp evlerine bırakılacak. Belediye Başkanı Fatih Kavak proje ile ilgili yaptığı açıklamada, “Seben Belediye Başkanlığımızın 23 Mart 2020 tarihinden itibaren geçerli olacak ‘Sen Evde Kal, Biz Alalım’ projemizle yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle 65 yaş üzeri yaşlılarımızın, kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlarımızın ikametlerinden dışarı çıkmaları sınırlandırıldığından ve ayrıca hamilelerin, şehit ve gazi ailelerinin, engelli vatandaşların da market, manav alışverişleri talepleri dahilinde, kendi tercihleri olan dükkanlardan alınarak evlerine bırakılacaktır” dedi.

Proje kapsamında belirtilen gruptaki vatandaşların talepleri saat 09.00-12.00 arasında toplanacak ve istekleri saat 13.30 ile 15.00 arasında dağıtıma çıkarılacak. Proje kapsamında vatandaşlar ihtiyaç isteklerini 0374 411 3180 numarasından belediyeye bildirebilecek.