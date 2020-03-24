Yaşlılar için seferber oldular

Haber: C. Kutay Aykan

Geçtiğimiz hafta Cumartesiyi Pazara bağlayan gece İçişleri Bakanlığı tarafından corona virüsü ile mücadele etmek amacıyla 65 yaş ve üstü vatandaşlar için sokağa çıkma yasağının getirilmesinin ardından Bolu İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı tüm motorize ekipleri, yaşlı vatandaşların ihtiyaçlarını gidermek için seferber oldu.

Yasağın başlamışının ardından 4 gün içerisinde binden fazla kişinin gıda, fatura ödeme, hastaneye getirme, telefon borcunu ödeme, bankamatikten maaş çekme, ilaç gibi ihtiyaçları polisimiz tarafından gece gündüz demeden gerçekleştiriliyor. Bolu polisi bu hizmetleri güler yüz ve sevgiyle yaparken, büyük bir takdir topluyor.

Şube ayrımı yapmaksızın motorize olarak görev yapan Bolu polisi, tedavileri evde süren ve muayene olmak zorunda kalan vatandaşları da evlerinden alarak hastanelere getiriyor. Ortaca köyünde oturan geçtiğimiz günlerde mesane ameliyatı olan ve muayenesi gelen 71 yaşındaki S.A. isimli bir vatandaş, Yunus ekipleri tarafından evinden alınarak Tıp Fakültesi Hastanesine getirilerek tedavisi gerçekleştirildi. Bazı vatandaşlar ise yardım talep etmesine rağmen, mikrop kapma korkusuyla ekip otosuna binmek istemeyerek, yardım taleplerini geri çektiler. Emniyet yetkilileri, motorize polis ekiplerinin 24 saat boyunca hizmet vermeye devam ettiklerini ve her daim görevlerinin başında olduklarını, yaşlı vatandaşlara destek olmak ve onların ihtiyaçlarını karşılamak için seferber durumunda bulunduklarını belirterek, BOLU EVDE KAL diyoruz.