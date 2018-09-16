Haber: Aysun Beykoz

Bolu İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Emin Demirkol, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Süleyman Özsarı, Bolu Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimi Dt. Taner Laçin, Gerede Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. İrfan İlter, Gerede İlçe Sağlık Müdürü Dr. İbrahim Şahin, Gerede 11 Nolu Aile Hekimi Enes Seçilmişoğlu ve Diyetisyen Merve Açar tarafından hastaların detaylı muayeneleri yapılarak tedavileri düzenlendi.

Yaşlılarla tek tek ilgilenen, odasından çıkıp muayene alanına gelemeyen hastaların da odalarında muayenesini sağlayan Bolu İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Emin Demirkol; “Bolu Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü iş birliği ile Gerede Esentepe Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde kalan yaşlılarımızı tarama programından geçirip gerekli olan tedavilerini düzenledik. İleri tetkik gerektiren uygulamalar için hastanelerimize yönlendirme yaparak onlar için iş ve işlemleri kolaylaştırmaya çalıştık“ dedi.

Demirkol, “Yaşlılarımız için bu ziyarete katılıp aynı zamanda muayenelerini gerçekleştiren yönetici hekimlerimize, bu organizasyonda iş birliği yaptığımız Bolu Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Sayın Bekir Koçyiğit’e ve huzur evi çalışanlarına teşekkür ediyorum” diyerek bu projenin ve ziyaretlerin kurumlar arası iş birliği ile devam edeceğini söyledi.