YAŞLILARIN SOKAĞA ÇIKMA SAATLERİ DEĞİŞTİ

Haber: N. Halid Altundal

65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın ve ihtiyaç duyulan hallerde refakatçileri ile birlikte 17 Mayıs 2020 Pazar günü 11.00-15.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacakları açıklanmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları ile, önümüzdeki günlerin meteorolojik verilerinde hava sıcaklarının yüksek seyredeceğinin değerlendirilmesi üzerine, 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların 17 Mayıs 2020 Pazar günü 12.00-18.00 saatlerinde sokağa çıkmalarına karar verildi.