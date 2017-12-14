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14 Aralık 2017 Perşembe
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    • Yatağı mezarı oluyordu

    Bolu’da Eflatun Sokak’ta Haydar Öner’e ait olduğu öğrenilen evde yangın çıktı. Öner, yanan evden son anda itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

    14 Aralık 2017 Perşembe 12:18
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    Yatağı mezarı oluyordu
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    Haber: Semih BAYKAL

    Olay, ilimiz merkezi Eflatun Sokak Çayır Apartmanı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Haydar Öner’e ait olduğu öğrenilen evde yanan sigaranın yatağa düşmesi üzerine yangın çıktı. O esnada yatakta uyuya kalan Öner alevler arasında kalırken, çıkan dumanı fark eden vatandaşlar olayı 110 İtfaiye ekiplerine haber verdi.

    Olay yerine gelen Bolu Belediyesi’ne bağlı İtfaiye Müdürlüğü ve UMKE ekipleri, yanan yatakta kıpırdamadan yatan Öner’i son anda kurtararak 112 Acil çalışanlarına teslim etti. Öner, vücudunun çeşitli yerlerinde ağır yanık yaraları ile İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi’ne kaldırıldı.

    YANGIN ŞOKA UĞRATTI

    Yangın yüzünden apartman sakinleri de şok geçirdi. Apartmanda yaşayan genç bir kız yoğun dumandan etkilenerek dakikalarca gözyaşlarına boğuldu. Komşuları ve ekipler tarafından sakinleştirilmeye çalışılan genç kız, fenalaşması üzerine 112 Acil Servis ekipleri tarafından tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. 

    Anahtar Kelimeler: Bolu’da, Eflatun, Sokak’ta, Haydar, Öner’e

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