Yatağında cayır cayır yandı

Haber: N. Halid Altundal

Yangın, Mengen ilçesi Dereköy köyünde gece saatlerinde meydana geldi. Hüseyin Sarıca isimli vatandaşa ait 2 katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü yangın çıktı. Yangını ihbar alan Mengen, Yeniçağa ve Gerede İtfaiye ekipleri ile Orman İtfaiye ekipleri hemen olay yerine gitti. Yangında da 2 katlı ahşap ev ile bitişiğinde bulunan boş ahır ve odunluk yandı. Evin tamamen küle döndüğü yangında evde bulunan ve felçli olan Hüseyin Sarıca yanarak can verdi. Neriman Sarıca ise yangından yaralı olarak kurtarıldı. Neriman Sarıca olay yerine gelen ambulansla tedavisi yapılmak üzere hastaneye kaldırılırken Hüseyin Sarıca’nın cansız bedeni ise morga kaldırıldı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Güncelleme Tarihi: 17 Ağustos 2020, 10:53