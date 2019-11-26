Yataklı servis hizmete açıldı

Haber: Aysun Beykoz

Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesinde artan talep sonrası yataklı servis sıkıntısı yaşanırken çözüm acil serviste bulundu. Acilde yapılan yataklı servis bölümüz hizmete açıldı. Konu ile ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Bolu İl Sağlık Müdürü Muhammed Emin Demirkol “Artan talep ve yoğunluk sebebiyle oluşan yatak ihtiyacına çözüm için Acilde "yataklı servisimiz" hizmete başladı. Böylece inme merkezi, uyku test servisi, ek anjiyo servisi ile 30 yatak artırılmış oldu. Başhekimimiz Muhammed Nur Öğün ve ekibini tebrik ediyor, hastalarımıza şifalar diliyorum” ifadelerini kullandı.