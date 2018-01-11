Haber: Semih Baykal

İlimizde belden aşağısı felç olan 77 yaşındaki Satılmış Özkan adlı babasını hastaneye rapor almak için 14 FJ 908 plakalı otomobili götürmeye çalışan Melih Özkan, Çakmaklar Caddesine geldiği sırada Zerdali Sokak yönünden gelen Fikri Sezer İyilik yönetimindeki 34 ACK 020 plakalı otomobile çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Fikri Sezer İyilik yaralandı. Kazayı görenler 112 Acil Servis, Polis ve UMKE ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Sağlık ekipleri, yaralıyı ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesine kaldırdı. Kazadan yara alamadan kurtulan yatalak hasta 77 yaşındaki Satılmış Özkan ise UMKE ve Sağlık ekiplerinin başarılı çalışmasıyla başka bir ambulansla hastaneye götürüldü. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.