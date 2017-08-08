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08 Ağustos 2017 Salı
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    • Yatırım teşviki dopingi

    Ekonomi Bakanlığı verilerinden yaptığımız derlemeye göre, bu yılın ocak-haziran döneminde özellikle 2. bölgeye yönelik yatırım teşvik belgeleri ve öngörülen sabit sermaye tutarında artış göze çarptı.

    08 Ağustos 2017 Salı 10:30
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    Yatırım teşviki dopingi

    Haber; Ceylan Beykoz

    Bolu’nun da içinde bulunduğu 2. bölge illerinin toplam aldığı yatırım teşviki bedelinin 8 Milyar lirayı bulduğu belirtildi. Bu yılın ocak-haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yatırım teşvik belgesi sayısı yüzde 31 artışla 3 bin 781'e, öngörülen sabit sermaye yatırım tutarı yüzde 13 artışla 50,8 milyar liraya ulaştı. Söz konusu dönemde öngörülen istihdam ise yüzde 57 artarak 104 bin 84'e yükseldi. Söz konusu dönemde sabit sermaye tutarı ikinci bölgede (Adana, Aydın, Bolu, Çanakkale, Denizli, Edirne, Isparta, Kayseri, Kırklareli, Konya, Sakarya, Tekirdağ, Yalova) 7 milyar 927 milyon lira oldu. Bu tutar, üçüncü bölgede (Balıkesir, Bilecik, Burdur, Gaziantep, Karabük, Karaman, Manisa, Mersin, Samsun, Trabzon, Uşak, Zonguldak) 5 milyar 420 milyon lira oldu. Bu yılın ocak-haziran döneminde teşvik belgesi sayılarında ilk sırayı bin 169 belgeyle birinci bölge alırken, bu bölgeyi 603 belgeyle ikinci bölge, 597 belgeyle dördüncü bölge, 530 belgeyle üçüncü bölge, 456 belgeyle beşinci bölge ve 416 bölgeyle altıncı bölge takip etti.

    Bu yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine teşvik belgesi sayısı en çok artan ise altıncı bölge oldu. Altıncı bölgeye yönelik yatırım teşvik belgesi sayısı söz konusu dönemde yüzde 72 arttı. Artış oranı; birinci bölgede yüzde 43,6, ikinci bölgede yüzde 1,3, üçüncü bölgede yüzde 13, dördüncü bölgede yüzde 60, beşinci bölgede ise yüzde 19 olarak kayıtlara geçti.

     

    Anahtar Kelimeler: Ekonomi, Bakanlığı, Verilerinden, Yaptığımız, Derlemeye

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