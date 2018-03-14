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14 Mart 2018 Çarşamba
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    • Yatırımcılar Gerede’de toplandı

    Ekonomi Bakanlığı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği organizasyonu ile Gerede TSO M.Rifat Hisarcıklıoğlu Konferans Salonunda Düzenlenen Dış Ticaret Eğitim Semineri yoğun katılımla gerçekleştirildi.

    14 Mart 2018 Çarşamba 10:09
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    Yatırımcılar Gerede’de toplandı

    Haber: BMA

    Gerede Ticaret ve Sanayi Odası Genel sekreteri Şerafettin Dağyıldızı’nın açılış konuşması ile başlayan programda Ekonomi Bakanlığı, İstanbul İhracatçılar birliği ve Eximbank katılımcıları, AİBÜ Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu bölüm başkanı ve hocaları, işadamları, öğrenciler, üyelerin vizyonu ve hızla değişen global dünya ticaret arenasında yer edinmelerine katkı sağlamak adına her ay farklı bir konuda eğitimlerine devam ediyor. İstanbul İhracatçılar Birliği şube müdürü Necati Korkmaz, Ekonomi Bakanlığı Uzmanları Ümit Ateşağaoğlu, Suat Gülsoy ve Eximbank uzmanı Yakup Külekçi bilgi ve birikimlerini paylaştılar.

    Seminerde eğitimciler  Dahilde ve Hariçte İşleme Rejimleri, İhracatta Sağlanan Devlet Yardımları- Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesi, Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi, Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği, Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesi, Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve TURQUALITY’ nin Desteklenmesi ile Yurt Dışı Birim, Marka ve Tasarım Destekleri, Döviz Kazandırıcı Hizmetler ve Türk EXIMBANK İhracat Kredi Sigorta ve Garanti Programları konularında bilgilerini aktardılar.

    Kapanış programında Gerede TSO Yönetim Kurulu Başkanı Ersin Kaşka katılımcılara teşekkür ederken Gerede ekonomisi hakkında bilgilendirme yaparak firmaların ayakta kalmak için ihracat konusunda kendilerini geliştirmeleri ve yeni pazarlar bulmaları konusunda arayışta olmaları gerektiğini vurgulayarak devletin ihracatçıya pozitif ayrımcılık yaptığını ve bu desteklerden yararlanması gerektiğini oda olarak da her zaman destek olduklarını ve olmaya devam edeceklerini dile getirdi.

    Anahtar Kelimeler: Ekonomi, Bakanlığı, Türkiye, Odalar, Borsalar

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