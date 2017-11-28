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28 Kasım 2017 Salı
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    • Yatırımcılara son tavsiyeler

    Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı, Tarıma Dayalı Yatırımlar 12.Etap Tebliğinde (2017/22), 11 Kasım 2017 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 2017/46 no lu tebliğle birlikte yapılan değişiklikler ile ilgili, yatırımcı adaylarımızı ve üreticilerimizi bilgilendirmek amacıyla İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü toplantı salonunda Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğünce toplantı yapıldı.

    28 Kasım 2017 Salı 10:00
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    Yatırımcılara son tavsiyeler

    Haber: Aysun Beykoz

    Daha önce il merkezi ve ilçelerde yoğun bir şekilde yapılan bilgilendirme toplantılarının ardından Tebliğ değişikliği nedeniyle yatırımcılarımıza en son bilgilerin ulaşması, kafalarındaki sorulara cevap bulmaları ve başvurularına yardımcı olmak amacıyla düzenlenen toplantı Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Hasan ŞEN tarafından yapılan açılış konuşması ile başladı. Ardından Veteriner Hekim Kamil Çağrı BAYDAŞ tebliğ değişikliği ve Bakanlıktan gelen görüşlere istinaden hazırladığı sunuyu yatırımcı adayları ve üreticilerimizle paylaştı. Hazırlanan sunuda yatırımcılara değişikliklerle ilgili bilgiler verildi.

    ÜÇ YILINI DOLDURMA ŞARTI ARANMAKTA

    Daha önce kapasite artırma ve teknoloji yenileme konusunda başvuruda bulunmak isteyen işletmelerin 5 yıldır faaliyette olması gerekirken son değişiklikle bu süre 3 yıla indirilmiştir. Çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik başvurularda bu şart kaldırılmıştır. Ayrıca daha önce Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Çerçevesinde hibe desteğinden yararlanmış olan tesisler için Kapasite Artırımı ve Teknoloji Yenileme veya Tamamlama niteliğindeki başvurularda nihai rapora bağlanma tarihi itibarı ile üç yılını doldurma şartı aranmaktadır.

    RÜZGÂR ENERJİSİNDEN ELEKTRİK ÜRETEN TESİSLERİN YAPIMI HİBE KAPSAMINA ALINMIŞTIR

    Niteliği yeni tesis olan başvurular; sadece kırsal alan ve tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgelerinde yapılması gerekirken değişiklik ile birlikte küçük ihtisas sanayi sitesi, ihtisas/karma/özel organize sanayi bölgeleri de ilave edilmiştir.  Biyogüvenlik tedbirleri kapsamında başvuruda bulunan başvuru sahiplerinin başvuru esnasında biyogüvenlik yönünden eksiklerini gösterir belgeyi KKYDP on-line başvuru sisteminde dosya işlemleri başvuru belgeleri ekle kısmından diğer belgelerin eklenmesi kısmına yüklemesi gerekmektedir.  Daha önce yeni tesis veya tamamlamaya yönelik hibe desteği alan yatırımcı bu etapta niteliği tamamlama olan yatırım konusunda başvuruda bulunursa başvurusunun reddedileceği, yatırımın reddedilme nedenleri arasına eklenmiştir. Bu Tebliğ kapsamında bulunan konularla ilgili tarımsal faaliyetlere yönelik yapılmış tesisler ile bu Tebliğ kapsamında yapılacak tesislerde ayrıca büyükbaş, küçükbaş, kanatlı yetiştiriciliği işletmelerinde, toplu basınçlı sulama sistemleri için sulama kooperatifleri ve sulama kooperatifleri üst birlikleri yenilenebilir enerji kaynaklarından jeotermal ve biyogazdan ısı ve/veya elektrik üreten tesisler ile güneş ve rüzgâr enerjisinden elektrik üreten tesislerin yapımı hibe kapsamına alınmıştır. Çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı sistemleri konusunda müracaatta bulunan yatırımcının kendi adına traktörü, hayvansal üretimi ve hayvansal üretimi ile orantılı yem bitkisi ekilişinin olması kaydıyla silaj ve balya makinesi için başvuruda bulunabileceği belirtilmiştir. Toplantı yatırımcı adaylarından gelen sorulara cevap verilmesiyle sona ermiştir.

    Anahtar Kelimeler: Kırsal, Kalkınma, Yatırımlarının, Desteklenmesi, Programı

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