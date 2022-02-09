Yatırımcıların dikkatine!

Haber: S. Özge Yücel

Yapılan duyuruda şu ifadeler kullanıldı: “A İş Planı kapsamında müracaatı yapılan projelerin başvuruların İdari Uygunluk Açısından Değerlendirilmesi sonucunda 251 adet B İş Planı kapsamında 2 adet projenin en fazla 3 (üç) adet eksik belgesi olduğu tespit edilen başvurularla ilgili; Eksik belge ve/veya dokümanlar, İl Müdürlüğümüz ilan panosunda ve internet sayfasında 5 (beş) iş günü süre ile ilan edilmiş olup bu süreyi takiben 5 (beş) iş günü içinde başvuru sahipleri, veri giriş sistemi üzerindeki eksik evrak tamamlama bölümünden eksik belge ve/veya dokümanlarını sisteme yükleyerek tamamlayabileceklerdir. Eksik belgelerin ilan edilmesini takip eden 5 (beş) iş günü sonunda sistem evrak eklemeye kapatılacak ve bu tarihten sonra evrak kabul edilmeyecektir.”