Yatırımcıya her zaman kapımız açık

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Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar, Gerede Belediyesi Meclis Salonunda Gerede Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ersin Kaşka ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile beraber, Avrupa Türk Ekonomi Platformu İşbirliğinde Almanya'da yaşayan Platform Başkanı Bünyamin Varol ve Platform üyesi 13 iş adamını ağırladı. Gerçekleşen görüşmede Avrupa Türk Ekonomi Platformu İşbirliğinde Almanya'da yaşayan Platform Başkanı Bünyamin Varol ve Platform üyesi 13 iş adamı ile beraber ilçeye yapılabilecek yatırımlar konusunda fikir alışverişinde bulunuldu. Yatırım bazlı ilçe ile ilgili bilgiler verilirken, yatırım konusunda olumlu görüşmeler sağlandı.

Belediye Başkanı Mustafa Allar yaptığı açıklamada, “Gerede Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ersin Kaşka ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile beraber, Avrupa Türk Ekonomi Platformu İşbirliğinde Almanya'da yaşayan Platform Başkanı Sayın Bünyamin Varol ve Platform üyesi 13 iş adamı ile ilçemizde gerçekleştirilebilecek yatırımlar konusunda bilgi alışverişinde bulunduk. Biz, sanayicilerimizi çekmek için çok önemli çabalar harcıyoruz. Göreve geldiğim ilk gün de söyledim. Gerede’ye çivi çakanı, yatırım yapanı, istihdam sağlayanı omzumuzda taşırız. Yatırımlar konusunda elimizden gelenin en iyisini yapmaya hazırız. Kendilerine ziyaretlerinden ötürü teşekkür eder, yapılabilecek her türlü yatırım için hazır olduğumuzu ifade ederim” dedi.