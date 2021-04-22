Yatırımların ardı arkası kesilmiyor

Haber: BMA

Belediye Başkanı Mustafa Allar’ın; Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın Gerede ziyaretinde dosya sunarak ilettiği Deri OSB Düzenli Depolama Alanı ile ilgili talep, hazırlıkları 1 ay içerisinde tamamlanarak ihaleye çıkmaya hazır hale geldi. Arıtma Çamuru Düzenli Depolama alanının 1. Lot İnşaatı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 18 Mayıs’ta ihaleye çıkılacak. 15 yıllık ihtiyacı karşılayacak olan. 1. Lot inşaatının yaklaşık maliyeti ise 15 milyon TL.

Gerede Deri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi atıksu arıtma tesisinden çıkan arıtma çamurları, yeni yapılacak arıtma çamuru düzenli depolama tesisinde inşa edilecek lotlarda düzenli olarak depolanacak. 264.802,051 m²’lik alanda kurulması planlanan Düzenli Depolama Tesisi, dört etaplı olacak şekilde planlanmaktadır. Lot 1 alanı 42.950,84 m², Lot 2 alanı 43.068 m², Lot 3 alanı 52.015,4 m² ve Lot 4 alanı 52.596,2 m² büyüklüğünde olmak üzere toplamda 190.630,44m2 depolama alanı olacak şekilde tasarlanmıştır.

“İHALESİ MAYIS AYINDA GERÇEKLEŞTİRİLECEK”

Konu ile ilgili açıklama yapan Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar, “Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank’ın Gerede’ye ziyaretinde Düzenli depolama alanı konusunu Bakanımıza iletmiştik, Sayın Bakanımız konu ile ilgilenerek hayata geçmesi noktasında gerekli talimatları vermişti. Gerede Deri İhtisas Organize Sanayi Bölgesinde yapılacak olan arıtma çamuru düzenli depolama tesisinin ihalesi Mayıs ayında gerçekleştirilecek. Arıtma çamuru düzenli depolama tesisinin hayata geçmesinde emekleri olan Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank’a, AK Parti Bolu Milletvekillerimiz Sayın Arzu Aydın’a ve Sayın Fehmi Küpçü’ye şahsım ve İlçe Halkım adına şükranlarımı sunarım. Gerede Deri İhtisas Organize Sanayimize, esnaflarımıza ve ilçemize hayırlı olsun” dedi.

Güncelleme Tarihi: 22 Nisan 2021, 11:11