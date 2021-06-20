Yavru ayı kameralara yakandı



Haber: Aysun Beykoz

Yeniçağa ilçesinde yaşayan Semih Kabasakal doğa gezisinde ayı yavrusuyla karşılaştı. Gerede ilçesinde doğa fotoğrafları çekmek için gezintiye çıktı. Arkut Dağı mevkisinde çekimlerini tamamladıktan sonra dönüşe geçen Kabasakal'ın karşısına ayı yavrusu çıktı.

Kabasakal, aracıyla ilerlediği esnada yolun karşısına geçerek ormanlık alana giren ayı yavrusunun fotoğrafını çekti. Doğa fotoğrafları çektiğini belirten Kabasakal, "İlk defa bir ayıyla karşı karşıya geldim. Ayıyı görünce bir süre bekledim ve fotoğrafını çektim." dedi.